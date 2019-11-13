رامي جمال بعد إعلان إصابته بالبهاق : الناس يخشون مصافحتي!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثار الفنان رامي جمال موجة من ردود الفعل بعد كلام صادم كتبه على حسابة في "تويتر"، معلنا أن الكثيرين أصبحوا يخشون مصافحته بسبب إصابته بمرض البهاق، و أنه بات يشعر بالضيق من محاولات إخفاء مرضه. وقال إن مخاوف البعض من أن يكون المرض معديا جعلهم يتجنبون مصافحته ووضع يدهم في يده.

وقال رامي جمال: منذ فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف علمت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة وأطباء بدون أي نتيجة، ومع الوقت أصبح يزيد لدرجة لفتت أنظار كثيرين، وأصبحوا يتساءلون كيف سأتعامل مع الناس وأنا فنان، ومنهم من كان يخاف أن يصافحني، ومن كان يسألني هل هو مرض معدٍ، لقد مرت سنة تقريبا، أصبحت أعاني حتى أجد طريقة أخفيه بها أثناء التصوير والحفلات، لدرجة دفعت بعض الناس لمطالبتي بالبحث عن عمل آخر، ووجدت أمامي حلين إما إنهاء مسيرتي الفنية رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم المطرب المصري حديثه قائلا: " لن أخفي مرضي مرة أخرى وتقبلوني به، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي يقبلون الشخص مثلما هو، أطلت الحديث عليكم ولكن أردت أن أشرككم في حياة فنان".

وحظي رامي بحملة تعاطف كبيرة من فنانين مصرين ومن ارجاء الوطن العربي حيث وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة دعم مؤثرةعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت".

ووجه الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة لرامي قائلا: "يا رامي خد مني نصيحة من أخ كبير ليك بلاش تلتفت للناس، ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه". وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يريد من رامي جمال عدم الابتعاد عن الجمهور، أو يشعر بالإحباط، واعدًا إياه بأن يصطحبه الحفل القادم لـ"شاكر" وأن يقوم بالغناء معه على المسرح.