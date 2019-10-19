محمد هنيدي.. "المسرحية الفاشلة" تحقق إيرادات قياسية بالرياض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الفنان محمد هنيدي عن أن مسرحية «3 أيام في الساحل» ستمدد عروضها أربعة أيام إضافية في موسم الرياض بالسعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استجابة للإقبال الجماهيري الذي شهده العمل في السعودية.

وذكر أن المسرحية التي يشارك في بطولتها الفنانون: بيومي فؤاد، ومها أبوعوف، ومحمد ثروت، شهدت أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية. وكتب على حسابه في «تويتر»: «الحمد لله.. وقررنا إن شاء الله نمد أربعة أيام كمان في موسم الرياض».

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، كان قد مازح هنيدي عن المسرحية، بقوله: «إيه المسرحية الفاشلة دي»، ورد الفنان المصري: «فاشلة أوي».