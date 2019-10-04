«شعبولا» يهاجم «الجزيرة»: شاشة الخبث والخبائث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من جديد يتفاعل المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم مع الأحداث، طارحاً أغنية يهاجم فيها قناة «الجزيرة»، بسبب تحريضها على مصر.

وتستهل الأغنية التي ألفها الشاعر المصري إسلام خليل بـ: «الجزيرة يعنى كره يعني حقد يعني غل يعني غيرة.. الجزيرة هي منبع الخيانة والإرهاب.. الجزيرة اللي خلت سوريا دلوقتي في خراب.. هي اللي خلت في العراق وفي اليمن مليون قتيل وقدهم مليون مصاب.. هي اللي خلت ليبيا فوضي اتدمرت والأمن غاب.. الجزيرة شاشة خاينة منبر إعلام الصهاينة».

ومن كلمات الأغنية التي يغنيها «شعبولا» في «ديو» مع إسلام خليل «الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة.. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة.. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة.. كلها أخبار فبركة وفيديوهات مضروبة».