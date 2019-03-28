"قطعوا الرجالة" يتحول إلى "تحيا الستات"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد اصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارًا بمنع برنامج "قطعوا الرجالة" للإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب لحين مراجعة الاسم والمحتوى بتهمة بث البرنامج مفاهيم هدامة للمجتمع والتمييز ضد الرجال واشعال العداء بين الرجل والمرأة، قررت الاعلامية راغدة شلهوب واسرة البرنامج تغيير اسم البرنامج بالكامل وتغيير محتواه احتراما لقرار المجلس الاعلى للإعلام وانصياعا لقيم المجتمع التي لم تتعمد اسرة البرنامج تشويهها على حسب قول شلهوب التي كتبت منشورا رسميا على صفحتها بالفيس بوك قالت فيه: "مساء الخير للكل المحبين، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بتوقيف وتعديل اسم برنامجي #قطعوا الرجالة تم استبداله ب #تحيا الستات لأننا كمحطة وفريق عمل نحترم قرار المجلس.. أما عن بعض العناوين التي انتشرت حول منعي في مصر أو توقيف برنامجي بشكل نهائي أو غيرها من الأقاويل فهي غير صحيحة. مصر بلدي الثاني وأهلها أهلي ولا أقبل أي شيء يثير الشك في قلوبهم أو إزعاجهم.. وبالعودة ل #قطعوا_الرجالة لم ولن يكن إلا برنامجاً ترفيهيا يعرض حالات واقعية لفنانات عانين من مشاكل حقيقية مع الرجل، فالرجل هو الأب والأخ والأبن والزوج ولا تستمر الحياة بغيابه.. لا يهم اذا حمل البرنامج اسم قطعوا الرجالة أم تحيا الستات، فالطريق بيننا مازالت سالكة ومكللة بالحب والاحترام".

يذكر أن حلقات البرنامج تعتمد على استضافة بعض الفنانات والاعلاميات غير المتزوجات واللاتي مررن بمشاكل عاطفية والتحدث معهن عن مشاكلهن العاطفية وخيانة الرجال لهن وما مررن به من تجارب قاسية أدت الى مقولتهن "قطعوا الرجالة" واستضاف البرنامج بعض الفنانات مثل سلوى خطاب وسما المصري و فريال يوسف والتي حكت عن خيانة زوجها لها مع صديقة. واستضاف ايضا بعض الاعلاميات مثل انجي علي وسالي عبد السلام وياسمين الخطيب.