فنانة مصرية حامل قبل زفافها

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أثارت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، جدلًا واسع النطاق بعد ظهورها ببطن منتفخ، ما رجح البعض حملها من رجل الأعمال الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز، محمد حلاوة، قبل إقامة حفل الزفاف، ما يؤكد أنها قد تكون تزوجته سرا بعد الأزمات التي أثارها ارتباطها به.

وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور للفنانة ريهام حجاج، خلال تواجدها بإحدى المناسبات بصحبة صديقتها الفنانة نسرين إمام، وقالوا إن ريهام حامل من حلاوة، المنفصل أخيرا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز. وكانت ريهام حجاج، تستعد لإقامة حفل زفافها على محمد حلاوة خلال الفترة المقبلة، وسترتدي الفستان الأبيض، بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها.

وأثارت ريهام جدلًا واسعًا في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بعد نشر صورها مع "حلاوة"، وبرغم تأكيدها أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقته مع "ياسمين" إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها "خطافة رجالة".