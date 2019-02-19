أنغام في القفص الذهبي للمرة الرابعة.. وزوجة العريس منهارة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

مفاجأة جديدة سربتها مصادر مقربة من النجمة المصرية أنغام وهي زواجها من الموزع الموسيقي الشهير أحمد ابراهيم زوج ياسمين ابنة شقيق المخرج طارق العريان.. واكدت المصادر أن الزواج تم بعيدا عن الأضواء وتم في شهر يناير الماضي وسافر الزوجين بعدها السعودية لأداء العمرة، وبعدها طارا الي باريس لقضاء شهر العسل والاحتفال بعيد ميلاد انغام.

ولوحظ منذ أشهر ظهور انغام وابراهيم معا في عدد من الاماكن.. وتم التلميح بوجود علاقة حب بينهما لكنهما لم يؤكدا اي شئ، ثم ظهرت الاقاويل مرة أخرى ودعمها ظهورهما المستمر في أماكن خاصة ثم تصريح أحمد ابراهيم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" حيث كتب منشور قال فيه: "استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلى صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبى خلال مشوار 17 سنة".

وقالت مصادر إنّ "زوجة الموزع أحمد إبراهيم في حالة انهيار شديد، ونقلت إلى المستشفى بعد علمها بزواجه من أنغام التي تكفلت شخصياً بإخبارها به".

يذكر ان ابراهيم تعاون مع انغام في البومها الاخير "حالة خاصة" الذي قررت طرحه يوم 21 فبراير الجاري. وقدم معها 6 اغنيات. وخلال هذا التعاون نشأت قصة الحب التي توجت بالزواج.

وهذا الزواج هو الرابع لانغام حيث تزوجت عام 1996 من مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت ابنها الاول عمر وانتهى الزواج عام 2001. ثم تزوجت للمرة الثانية من الموزع الموسيقي فهد وكان ذلك عام 2004 واستمر الزواج حتى عام 2007.. وانتهى بالطلاق بعد انجاب ابنها من فهد "عبد الرحمن". وظهر فهد مع أنغام في كليب بعنوان "بحبك وحشتيني" وكانت حامل وقتها بطفلها عبد الرحمن.

أما زواجها الثالث فكان من النجم أحمد عز وكان سريا. ولم يعرف حتى الان سبب سرية الزواج الذي تمت معرفة تفاصيله بعد مشكلة أحمد عز وزينة واتهامه بأنه والد طفليها. وقامت زينة باعلان الخبر. وبعده أكدته انغام واحمد عز. واستمر الزواج عاما واحدا من 2011 الى 2012.