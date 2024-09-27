دار البر تطلق مبادرة "الإهداء" المبتكرة

أعلنت جمعية دار البر عن إطلاق مبادرة "الإهداء"، أحدث مبادرات الجمعية الخيرية المبتكرة، بهدف استمرار عطاء الأفراد الخيري والإنساني عبر إهداء الأصدقاء والمحبين لبعضهم البعض مشاريع خيرية متنوعة بأسمائهم التي تصلهم عبر رسائل نصية.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: "تأتي فكرة مبادرة الإهداء في إطار سعي جمعية دار البر بإيجاد خدمات مبتكرة للمتعاملين، حيث تتيح المبادرة للأفراد إهداء مشروع خيري لشخص مميز. من خلال موقعنا الإلكتروني، ويمكن للمستخدمين اختيار مشروع خيري وتخصيصه لمن يحبون، حيث يتلقى الشخص الآخر رسالة شخصية تُفيد بأن أحدهم قد أهداه مشروعاً خيرياً لأنه يحبه في الله."



وأضاف المهيري بأن المبادرة قد تم تصميمها في ظل تقدم الفضاء الرقمي بهدف تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الناس وتشجيعهم على العطاء الخيري وتعزيز الروابط الاجتماعية بلمسة من التفرد والجمال، حيث تقدم "مبادرة الإهداء" طريقة فريدة للتعبير عن الحب والتقدير من خلال المساهمة في قضية نبيلة باسم شخص آخر، سواء كان ذلك في مجال بناء المساجد، التعليم، أو كفالة الأيتام وغيرها من المشاريع الخيرية.