قرقاش: محمد بن راشد شخصية نادرة تتحدث إنجازاته عنه

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" شخصية نادرة، تتحدث إنجازاته عنه.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أسعدني كثيراً إهداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، لكتابه الجديد، ولهذا الإهداء مكانة خاصة في نفسي: فأنا الذي أحب القراءة وأعشق الكتاب، أعتز أكثر حين يكون الكتاب وإهداؤه من قائد تشرفت بالعمل معه سنوات طويلة، وتعلمت منه الكثير، ونهلت من حكمته وإيجابيته وشغفه الدائم بالإنجاز".

وأضاف: " الشيخ محمد بن راشد قائد ومعلم، وكان العمل معه أثر أعتز به وأحمله معي. شخصية نادرة، تتحدث إنجازاته عنه، وتبقى رؤيته وطاقته الإيجابية مصدر إلهام لا ينضب".