"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تخصص 150 مليون درهم لدعم الجهات الخيرية بالإمارات

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أعلنت مؤسسة المبادرات عن تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدعم جهات وهيئات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الإمارات، لتعزيز قدراتها على تأدية أدوارها الإنسانية النبيلة، وإطلاق وتنفيذ البرامج والمشاريع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مساعي مؤسسة المبادرات المتواصلة للمساهمة في استدامة العطاء الإماراتي، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني.

وجاء الإعلان عن تخصيص المبلغ الجديد، خلال 11 اتفاقية شراكة وقعتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مع كل من عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها الدولة في العام 2023 لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة الجليلة، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة نور دبي، والمدرسة الرقمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، مستمرون في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في توفير كافة المقومات لتطوير العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات".

وأشار سموه، إلى أن الدعم الجديد المقدم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لجهات وهيئات خيرية وإنسانية في الإمارات، يأتي استمراراً لدورها المؤثر في مشهد العمل الإنساني في الدولة منذ إطلاقها في العام 2015، كما يعكس التزامها الدائم تجاه الاحتياجات المجتمعية المحلية.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدث أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة المبادرات أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.

كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.