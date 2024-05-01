«تحقيق أمنية» تُسعد 9 أطفال في مصر

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية من تحقيق أمنيات تسعة أطفال في مستشفى «أبوالريش الياباني» بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الأطفال استمتعوا مع عائلاتهم بحفل تحقيق الأمنيات الذي شهد فعاليات ترفيهية مختلفة.

وشاركت سفيرة الإمارات لدى مصر، مريم خليفة الكعبي، مع فريق المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال التي تنوّعت ما بين الحصول على هاتف محمول وجاهز لوحي «تابليت»، وشاشة تلفزيون كبيرة، وغيرها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، إن «وجودنا في مصر لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطرة ومُزمنة، يؤكد جهود دولة الإمارات الإنسانية النبيلة التي تسعى على الدوام لنشر مشاعر السعادة والأمل بين أفراد المُجتمعات دون تفريق».

وأشار الزبيدي بمستشفى «أبوالريش الياباني» بالقاهرة، على تعاونه المُستمر مع المؤسسة، منوهاً بخدماته وحرصه على توفير أرقى معايير العناية الصحية والطبية للأطفال المُصابين بأمراض تهدد حياتهم.