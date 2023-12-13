على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

لاحظ سكان في مناطق عدة ترك مركبات مهملة في ساحات ترابية بين مناطق سكنية فترات طويلة، تحتل مساحات يحتاجها سكان مناطق في إيقاف مركباتهم، ما يشوه المنظر العام للمكان ويعكس انطباعاً سيئاً عن سلوكيات أفراد يهملون مركباتهم فترات طويلة، ويتراكم عليها الغبار دون مبالاة. ودعا الشاكون الجهات المعنية والمسؤولين في بلديات الدولة إلى النظر في هذه المشكلة والعمل على إيجاد حلول مناسبة تراعي الجميع. (أبوسعيد)

مشغلو سيارات الأجرة

شكا مستخدمو شوارع قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة بشكل يخالف أنظمة المرور وضوابط السلامة المرورية، حيث يقف بعض السائقين بشكل مفاجئ، كما ينعطفون بسرعة متهورة في بعض الأحيان. ودعا الشاكون مشغلي سيارات الأجرة إلى تنظيم محاضرات وورش عمل وبرامج توعوية للسائقين، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الشوارع. (أبومروان)

شرطة عجمان

شكا سائقون وقوف مركبات بطريقة عشوائية أمام محال تجارية ومنشآت خدمية في إمارة عجمان، خصوصاً في الشوارع ذات المسار الواحد، ما يربك حركة المرور ويؤدي أحياناً إلى حوادث اصطدام. ودعا السائقون المسؤولين في شرطة عجمان إلى وضع حلول لهذه المشكلة من أجل المحافظة على انسيابية حركة السير وعدم تأخر مستخدمي هذه الشوارع عن الوصول إلى أماكن عملهم والعودة إلى منازلهم. (أبومريم)