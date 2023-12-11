على مكتب المسؤول

شرطة العين

لاحظ سكان بمنطقتي السلامات والعامرة في العين، عودة ظاهرة قيادة درّاجات نارية في شوارع المنطقة، حيث يتسابق أصحابها على طرقات مجاورة في أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي يتسبب في إزعاج القاطنين بأصواتها العالية، خصوصاً الأطفال. وأبدى السكان حالة من القلق على هؤلاء الشباب الذين يقودون الدراجات بتهور قد يؤدي إلى حوادث خطرة تهدد حياتهم وحياة مستخدمي الشوارع. ودعا الشاكون، المسؤولين في شرطة العين بالنظر في هذا الأمر، حرصاً على سلامة الجميع. (أبومحمد)

«طرق الشارقة»

شكا مرتادو الطريق الممتد من (نزوى-السيوح) في إمارة الشارقة، وجود كثبان رملية على الطريق تتسبب في عرقلة مركبات وإرباك السائقين، خصوصاً أن الزحف الرملي يحدث بين فترة وأخرى على هذا الطريق أثناء هبوب الرياح، حيث تنتشر الرمال أحياناً في وسطه وأحياناً أخرى على أطرافه. واقترح الشاكون على المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، زراعة شجيرات تمنع الزحف الرملي إلى الطريق. (أبوناصر)

شرطة الشارقة

لاحظ محبو رياضة المشي على كورنيش وبحيرة خالد والمجاز في الشارقة، استخدام سائقي درّاجات هوائية مسارات غير مخصصة لها في هاتين المنطقتين، ما يسبب إرباكاً لهم، ويعرّضهم لخطر الاصطدام أو الدهس من قِبَل الدراجات، ودعا الشاكون، المسؤولين في شرطة الشارقة إلى تكثيف حملات الرقابة وتوعية مستخدمي الدراجات بأهمية التزامهم بالمسارات المحددة لها، لإتاحة الفرصة للجميع بممارسة نشاطاتهم الرياضية، ولا سيما في الأماكن المخصصة للعائلات. (أبووائل)