على مكتب المسؤول

بلدية مليحة

يعاني كثير من السائقين ممن يستخدمون الطريق الممتد من منطقة المليحة باتجاه منطقة المدام، التابعة لإمارة الشارقة، تعطل مصابيح بعض أعمدة الإنارة، وضعف الإضاءة فيها، ما يسبب ظلاماً شديداً في بعض أجزاء الطريق، ويشكل خطورة على حياة السائقين الذين يعانون ضعفاً في النظر. وناشد سائقون المسؤولين في بلدية مليحة النظر في هذا الأمر، والعمل على إصلاح إنارة الطريق، تحقيقاً للسلامة المرورية. (أبومحمد)

بلدية الشارقة

تنتشر حمير سائبة في منطقة «أم فنيين» التابعة لإمارة الشارقة، وتحديداً على جوانب الطريق الرئيس، ما يسبب إرباكاً للسائقين، ويتطلب منهم حذراً شديداً حتى لا تصطدم سياراتهم بها في حال ظهورها فجأة أمامهم، لأن ذلك سيعرض حياتهم للخطر. وتنتشر الحمير بالقرب من الطرق الرئيسة والبيوت الموجودة في المنطقة.

نأمل من المسؤولين في بلدية الشارقة تكثيف الدوريات المرورية وحملات التفتيش في المنطقة. (أم مريم)

شرطة وبلدية عجمان

شاعت في الفترة الأخيرة ظاهرة وقوف بعض الأشخاص بمركباتهم على أطراف الشوارع الرئيسة المؤدية إلى إمارة عجمان، لبيع الخضراوات والفواكه، وبعض المشروبات الباردة، من غير تراخيص.

وتستدعي عملية البيع توقف مركبات الزبائن من السائقين الآخرين، للشراء منهم، ما يسبب إرباكاً مرورياً.

ندعو الجهات المعنية إلى تكثيف الحملات التفتيشية ودوريات الشرطة، وتشديد الرقابة على الطريق، لمعالجة هذه الظاهرة غير الحضارية. (أبومازن)