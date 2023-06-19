جمعية الإمارات للسرطان تواصل حملات التبرع بالدم

واصلت جمعية الإمارات للسرطان، مبادراتها الدورية للتبرع بالدم، لخدمة المرضى والمصابين ضمن حملة الجمعية تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث نظم فرع الجمعية في مدينة العين، حملة واسعة بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك - شارع خليفة وخدمات بنك الدم، بمشاركة أفراد المجتمع وحضور عضوي مجلس إدارة الجمعية، آدم محمد البلوشي وصالح خاطر، ومدير عام الجمعية عوض سالم الساعدي، وسكرتير مكتب الجمعية محمد عوض سليمان، وعضوي الجمعية، ليلى الكعبي وفاطمة الكعبي، إلى جانب حضور عدد من المتطوعين.

وأكد مدير عام الجمعية عوض سالم الساعدي، أن حملة التبرع بالدم تركز على تحفيز أبناء المجتمع للإقبال بشكل مستدام على التبرع بالدم، والمشاركة في الحملات التطوعية.

وأضاف: «يعد التبرع بالدم سمة من سمات النبل والعطاء عند شعب الإمارات والإخوة المقيمين من كل الجنسيات، وهي حالة إنسانية في مجال التكافل المجتمعي».

من جهته قال عضو مجلس إدارة الجمعية آدم البلوشي، إن المبادرات المتواصلة التي تقوم بها الجمعية، تشكل حالة إنسانية تطوعية لمدّ يد العون للمرضى، وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات.

وبالمناسبة تقدمت إدارة مستشفى ميديكلينيك بالشكر لجمعية الإمارات للسرطان على التعاون، والشراكة المتواصلة في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية، ودعم المرضى المحتاجين.