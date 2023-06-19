على مكتب المسؤول

إدارات المرور

بادرت بعض إمارات الدولة بتخصيص «تطبيق» لاستقبال صور المركبات المخالفة، التي يرصدها أفراد المجتمع في الطرقات، بما يجعلهم شركاء للجهات المعنية في الحد من التصرفات غير القانونية والتجاوزات الخطرة.

نطالب إدارات المرور والدوريات في إمارات الدولة بالاستفادة من هذا التطبيق الإلكتروني، أو إطلاق تطبيقات مشابهة له للحد من المخالفات المرورية، في ظل وجود تجاوزات قانونية يرتكبها بعض السائقين، وتتكرر بين فترة وأخرى ومن مكان إلى آخر.

(أبوعامر)

شرطة الشارقة

تزايدت في الفترة الماضية ظاهرة استخدام الدراجات النارية الخفيفة من قبل بعض العمال في المناطق الصناعية في الشارقة، ممن يخرجون إلى الشوارع معرضين أنفسهم والآخرين للخطر، فضلاً عن التسبب في الارتباك المروري الناتج عن سيرهم عكس الاتجاه، خصوصاً في المناطق القريبة من الإشارات المرورية. كما أن أغلب هذه الدراجات لا تحمل لوحات مرورية، وهو ما يزيد درجة خطورتها. نناشد المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر.

(أبوعلي)

بلدية الشارقة

بعدما قررت إحدى الجهات المعنية إغلاق الساحات الرملية في منطقتي القاسمية والبطينة في الشارقة، لمنع ركن السيارات المهملة فيها، قرر ملاك هذه المركبات ركنها في الساحات الأخرى، ما تسبب في معاناة للسكان نتيجة صعوبة العثور على مواقف ومساحات خالية لإيقاف مركباتهم.

نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر.

(أبوطارق)