على مكتب المسؤول

بلدية كلباء

تعتبر شواطئ مدينة كلباء في إمارة الشارقة من الواجهات السياحية المميزة، سواء للمواطنين والمقيمين والسياح القادمين من خارج الدولة، كونها تتميز بسواحل نظيفة وأماكن جذابة، إلا أن بعض روّاد هذه الشواطئ لاحظوا في الفترة الأخيرة، سلوكيات سلبية من قبل بعض الأفراد تتمثل في إلقاء أكياس بلاستيكية أو علب مشروبات غازية على الشواطئ، وبعضهم يترك بقايا عمليات الشواء دون وضعها في حاويات النفايات المنتشرة في كل مكان، لذا أناشد المسؤولين في بلدية كلباء دعوة الزوّار إلى المحافظة على نظافة المكان. (أبوحمد)

بلدية الشارقة

يعاني مرتادون لطريق المدام - الشويب وجود جمال سائبة بالقرب من المحال التجارية القريبة من منطقة الشويب، ما يثير المخاوف من دخول هذه الجمال إلى الطريق بشكل عشوائي ويؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، خصوصاً أن هذه الجمال ترعى بشكل شبة يومي في تلك المنطقة، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة بالنظر في هذا الأمر، والتنبيه على أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية بعدم تركها ترعى في المناطق السكانية أو بجوار الطرق السريعة من دون راعٍ، حرصاً على السلامة العامة. (أبوسالم)

بلدية دبي

تعتبر بحيرة الحب في دبي من الأماكن السياحية الرائعة التي تستقطب آلاف الزوّار، خصوصاً في فصل الشتاء، إلا أن انتشار القطط الضالة في تلك المنطقة بشكل يؤدي إلى إزعاج الزوّار، نتيجة قيام بعض الزوار بوضع الطعام لها، ما أدى إلى تكاثرها بشكل مزعج، خصوصاً أن هذه القطط باتت تتطفل على الزوار وتعبث في متعلقاتهم، لذا أناشد المسؤولين في بلدية دبي بالعمل على الحد من هذه الظاهرة. (أبوسلطان)