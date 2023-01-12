على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

أبدى مستهلكون تقديرهم للدور الكبير الذي يبذله المسؤولون في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، من أجل ضبط الأسعار، ومنع أية عمليات تلاعب من قبل ضعاف النفوس.

وأشاروا إلى وجود ارتفاع في أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية في الأسواق، وتفاوتها بشكل كبير، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار بلغ نسباً كبيرة لبعض السلع الغذائية وغير الغذائية، نتيجة جشع بعض ضعاف النفوس، وعدم وجود رقابة كافية، لذا نطالب المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة، وتنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية الكبرى، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، لوقف ارتفاع الأسعار غير المبرر، وعدم إضافة أعباء على المستهلكين، ورفع أسعار سلع وخدمات رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها. (أبوخلفان)

«طرق الشارقة»

تحتوي منطقة أم فنين في إمارة الشارقة على مدارس خاصة عدة، ويضطر ذوو طلبة لارتياد الطريق المؤدي إلى تلك المدارس بشكل يومي، ويعانون ازدحاماً مرورياً بشكل كبير في شارع أم فنين المتفرع من شارع الشيخ محمد بن زايد، ويشهد الطريق كثافة مرورية، خصوصاً في الفترة الصباحية، لوجود شاحنات، إضافة إلى أن شارع أم فنين ذو اتجاهين، ويعاني وجود حفر، ومتهالك، لذا نناشد المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة العمل على إعادة تأهيل طريق أم فنين بما يواكب الحركة المرورية المتزايدة عليه خلال ساعات الذروة، حرصاً على سعادة الطلبة وراحة ذويهم. (أبوسالم)