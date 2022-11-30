«بيت الخير» تعزّز الشراكة المجتمعية مع «مستشفى تداوي»

وقّعت جمعية «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع مستشفى تداوي التخصصي، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين، لتحقيق المصالح المشتركة في خدمة المجتمع المحلي، ووقّع المذكرة مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، ومدير عام المستشفى، مروان إبراهيم حاجي ناصر، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وبموجب المذكرة، يقدّم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للحالات التي تحولها «بيت الخير» إلى المستشفى والأقسام التابعة له وفق شروط محددة، بالإضافة إلى تقديم خصومات خاصة على الخدمات الطبية للمرضى المعسرين المحولين عن طريق الجمعية، كما يعتزم الطرفان التنسيق لتنظيم فعاليات توعية صحية متنوعة.

وأكّد العوضي أن العلاقة بين القطاعين الخيري والصحي تكتسب أهمية بالغة لارتباطها بصحة الناس، وتحديداً المرضى من ذوي الدخل المحدود، الذين يعجزون عن سداد قيمة العلاج وتكاليف العمليات الجراحية وفواتير الأدوية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني في الدولة، لأن صحة الإنسان وسلامته تأتي ضمن أولويات وركائز التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي تحرص عليه «بيت الخير».

من جانبه، قال مروان حاجي ناصر إن المجموعة تحرص على دعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الصحية، بأسعار مناسبة للمرضى غير القادرين، ممّن يواجهون صعوبات في تحمّل نفقات العلاج.

وأكد أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقات التي عقدتها مجموعة التداوي الطبية أخيراً، لدعم المرضى المعسرين، انطلاقاً من قناعتها بأهمية دورها الإنساني والوطني في دعم هذه الفئة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تترجم نهج الإمارات في العطاء ومساعدة المحتاجين، داخل الدولة وخارجها.

وأضاف مروان حاجي أن «تداوي» تحرص على تقديم خدمات طبية وعلاجية بمعايير ومواصفات عالمية، في جميع التخصصات الطبية.