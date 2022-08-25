«بشرية الشارقة» تستعرض خصومات «وفر» لقطاع التعليم

أقامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في برنامج «وفر» للخصومات، بمقر هيئة الطرق والموصلات في الشارقة، معرضاً بالتعاون مع عدد من الجهات المساهمة في «وفر» المعنية بتقديم الخدمات التعليمية المختلفة.

ونظمت الفعالية بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي ينطلق نهاية أغسطس الجاري، وأقيمت في إطار تقديم الخدمات التعليمية التي يوفرها البرنامج، بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية، ويدعم من خلالها مسيرة التحصيل العلمي لحاملي بطاقة «وفر» وعائلاتهم.

وشارك في المعرض سبع جهات تعليمية مختلفة هي: كلية الأفق الجامعية، كلية المدينة الجامعية بعجمان، جامعة أم القيوين، حضانة القائد الصغير، مدرسة الريان الدولية الخاصة، المدرسة الأميركية الخليجية، جامعة أميتي دبي.

واستعرضت الجهات المشاركة المنح الدراسية والخصومات التشجيعية المخصصة للمستفيدين، وتم تقديم شروحات كافية، من أجل الاستفادة من العروض التعليمية المقدمة، التي يستطيع أن يحصل عليها حاملو بطاقات برنامج «وفر» وعائلاتهم.

وأكدت مديرة مكتب الفعاليات والأنشطة ومديرة برنامج «وفر»، جواهر سيف العود، الدور الإيجابي الذي يقدمه برنامج الخصومات «وفر» في الإسهام في دفع المسيرة التعليمية إلى أفضل مستوياتها، من خلال الفرص الممتازة بتقديم المنح الدراسية والخدمات التعليمية المختلفة التي قدمتها الجهات المشاركة في المعرض.