4 ملايين درهم تبرعات لمشروعات «دبي الخيرية»

يواصل برنامج «زايد الخير» بثه الأسبوعي على إذاعة الأولى، وتتعاون في إنتاجه جمعيتا «دبي الخيرية» و«بيت الخير» لجمع التبرعات لمشروعات خيرية وتنموية وإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وفي إحصائية جديدة لها، كشفت «دبي الخيرية»، عن حصيلة التبرعات التي جمعتها خلال عام منذ يوليو 2021 حتى نهاية يوليو الماضي عبر البرنامج الخيري الذي كانت حصة كل جمعية منه مرة كل يومين في رمضان وحلقة أسبوعية بالتناوب بين دبي الخيرية وبيت الخير، حيث جمعت الجمعية ما يزيد على أربعة ملايين درهم لصالح مشروعات محلية وخارجية عدة، تنوعت بين بناء المساجد وحفر الآبار، وتوفير مأوى للأسر الفقيرة ومشروعات للأسر المنتجة، إضافة إلى توفير تكاليف علاج حالات مرضية داخل الدولة، خصوصاً الحالات الحرجة من المرضى الذين لا يغطي التامين الصحي علاجهم، أو من يحتاجون إلى دواء باهظ الثمن أو أجهزة حركية يفوق ثمنها قدرتهم المالية.

وخلال البرنامج تعرض قصص هؤلاء المرضى، وثمن العلاج الذي يحتاجونه، ويدعى المحسنون لتقديم العون لهؤلاء المرضى وتذكيرهم بثواب التراحم ونجدة الملهوف ورفع المعاناة عن المرضى المعسرين.

ويلقى البرنامج الذي يبث كل خميس من الرابعة حتى السادسة مساء إقبالاً كبيراً من المحسنين.ويتضمن عرض الحالات المرضية المؤهلة، تمهيدا لتسديد رسوم العلاج.