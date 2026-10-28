35.3 مليون درهم مساعدات علاجية من «خيرية الشارقة» خلال 9 أشهر

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن ارتفاع قيمة مساعداتها العلاجية للمستحقين داخل الدولة إلى 35.3 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استفاد منها 1255 مريضاً من المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، مقارنة بـ1008 مرضى خلال الفترة نفسها من عام 2025 بكلفة بلغت 28.6 مليون درهم، بما يعكس اتساع نطاق دعم الجمعية للتخفيف من الأعباء الصحية والمالية عن المرضى وأسرهم.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن المساعدات العلاجية تجسد رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني.

وأضاف أن المساعدات شملت الحالات المرضية التي تتطلب تدخلاً علاجياً إلى جانب المساهمة في تغطية تكاليف العلاج والفحوص والاحتياجات الطبية وفقاً لطبيعة كل حالة، ووجّه الشكر إلى متبرعي الجمعية والمحسنين تقديراً لإسهاماتهم في دعم البرامج العلاجية ومساندة المرضى.

• 1255 مريضاً من المواطنين والمقيمين، من ذوي الدخل المحدود، استفادوا من المساعدات.