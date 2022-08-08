شرطة الشارقة تبث رسائل للتوعية بالاحتيال الإلكتروني عبر شاشات السينما

بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة ببث رسائل توعية من خطورة جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني للجمهور عبر شاشات السينما، بالتعاون مع شركة «فوكس سينما»، تزامناً مع الحملة التوعوية بعنوان «كن واعياً» التي أطلقتها إدارتا الإعلام والعلاقات العامة، والتحريات والمباحث الجنائية في يوليو الماضي، للتوعية بالاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في نشر وتعزيز التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع، للوصول إلى مجتمع يتحلى بقدر كبير من التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة من خلال تقديم عدد من النصائح والإرشادات التي تحول دون وقوعهم ضحية لهذه الأفعال، وما ينتج عنها من تبعات خطيرة على الأرواح والممتلكات.

وذكر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة العميد عارف حسن بن هديب، أن تفعيل بث بعض الإرشادات والنصائح التوعوية عبر شاشات السينما يستهدف توعية الشباب وأولياء الأمور والأسر وجميع فئات المجتمع بجرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

ولفت إلى حرص إدارة الإعلام والعلاقات العامة على تسخير القنوات الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر وتعزيز التوعية بمخاطر الجرائم المستحدثة.

وأوضح أن شاشات السينما تعتبر نافذة جديدة لتعزيز وعي أفراد المجتمع، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين شرطة الشارقة وشركة «فوكس سينما» في زيادة مساحات نشر التوعية.