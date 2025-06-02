5 أسر متعففة تنتظر دعم متبرعي «الشارقة الخيرية»

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن فتح باب التبرعات للراغبين في دعم مبادرة «تفريج كربة»، ضمن مبادرات عيد الأضحى المبارك، المقرر من خلالها التكفل بسداد مديونيات بقيمة 240 ألف درهم عن خمس حالات متعثرة صدرت بحقها أحكام قضائية، مضيفة أن المبادرة تمثل بارقة أمل جديدة لهؤلاء الأشخاص، للم شملهم بأسرهم، خصوصاً أنها تأتي في مناسبة جليلة ليعيش الأبناء أجواء من الفرحة بعيد الأضحى مع آبائهم ويشعروا ببهجة وروحانيات العيد.

وقال مدير إدارة المساعدات الداخلية، محمد بن سليم، إن الجمعية حددت خمس حالات مشمولة ضمن مبادرة «تفريج الكربة»، بينما يتم تنفيذ المشروع على مدار العام، والحالة الأولى لرب أسرة ليس لديه مصدر دخل، يواجه تعثراً مالياً بقيمة 40 ألف درهم، والثانية لمعيل في عقده الخامس يعاني ظروفاً صحية تمنعه من العمل، وتراكمت عليه متأخرات معيشية وسكنية بقيمة 39 ألف درهم، والثالثة لأرملة تواجه شبح الطرد من مسكنها بعد تراكم المتأخرات وعدم قدرتها على سدادها، وتبلغ 50 ألف درهم، والرابعة لرب أسرة من ذوي الدخل المحدود عجز عن الإيفاء بمستحقات الإيجار السكني بقيمة 45 ألف درهم، والخامسة لمساعدة حالة على سداد 66 ألف درهم مستحقات إيجارية متأخرة.

وأوضح أن الجمعية تتبع إجراءات دقيقة في استقبال ودراسة الحالات، بما يضمن وصول المساعدة لمن يستحقها، ويعزّز من ثقة المتبرعين في آلية توزيع الدعم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تقدم صورة ناصعة من صور التكافل التي تتميز بها دولة الإمارات ومجتمعها المتراحم.