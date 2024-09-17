متبرع ينهي معاناة «أنور» مع السرطان

تكفل متبرع بسداد 23 ألفاً و574 درهماً هو المبلغ المتبقي لسداد تكاليف علاج المريض (أنور) المصاب بسرطان القولون منذ عام، والذي خضع لعملية استئصال للورم، وكان يحتاج إلى علاج كيماوي بجرعات مكثفة، بالإضافة إلى أخذ أدوية خاصة تبلغ كُلفتها 30 ألفاً و574 درهماً، وكان المريض يحتاج إلى 23 ألفاً و574 درهماً، بعد أن تكفل متبرعان بسداد مبلغ 7000 درهم من كُلفة العلاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج بأسرع وقت ممكن.

وأعرب (أنور) عن جزيل شكره للمتبرع، لوقفته معه في ظل الظروف المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب الإمارات في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الثالث من الشهر الجاري قصة معاناة «أنور» (بنغالي - 42 عاماً) مع سرطان القولون منذ عام، حيث خضع لعملية استئصال للورم، وكان يحتاج إلى علاج كيماوي بجرعات مكثفة، إضافة إلى أخذ أدوية خاصة.

وسبق أن أكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض أُدخل إلى المستشفى وكان يعاني ألماً شديداً في البطن، وبعد إجراء الفحوص تبيّن أنه مصاب بسرطان القولون، وتم استئصال الورم، وخضع بعدها لعلاج كيماوي بشكل مكثف، وتم إعطاؤه أدوية خاصة للسيطرة على وضعه الصحي، لكنه يحتاج إلى علاج كيماوي بجرعات مكثفة، إضافة إلى أخذ أدوية خاصة ومستلزمات طبية لعلاجه، بكُلفة قيمتها 30 ألفاً و574 درهماً، مشيراً إلى أنه «في حال عدم تلقي المريض العلاج في أسرع وقت ممكن، فإن حياته ستكون معرضة للخطر».

وسبق أن روى المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «منذ عام شعرت بحمى شديدة، وألم في المعدة، وفقدان للشهية، وعدم قدرتي على التحرك، وأعطاني أحد زملائي مسكناً، ولكن حالتي لم تتحسن، فنقلني على الفور إلى أقرب عيادة، وبعد معاينة الطبيب طلب إجراء تحاليل وأشعة لمكان الألم وبعض الفحوص». وتابع: «أظهرت نتيجة الأشعة وجود ورم أسفل البطن، وهو الذي سبب لي تلك الآلام والحمى، وطلب الطبيب نقلي إلى أقرب مستشفى حكومي».

وأضاف: «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إدخالي إلى قسم الطوارئ، وبعد معاينة الطبيب طلب إجراء فحوص شاملة، أكدت نتيجتها وجود ورم بالفعل، وطلب أخذ خزعة منه للتأكد مما إذا كان سرطانياً أم لا، وتم إعطائي بعض الأدوية والمسكنات».

وتابع المريض: «بعد مرور فترة تحسنت حالتي الصحية قليلاً، بعدها تلقيت اتصالاً من المستشفى أكد أن لديَّ ورماً سرطانياً، فتوجهت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقابلت الطبيب وأخبرني بضرورة الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي بعد أن يتم استئصال الورم حتى لا ينتشر السرطان في بقية أعضاء جسمي، وبالفعل خضعت للعلاج الكيماوي بعد إجراء العملية، وأصبحت أحتاج إلى متابعات طبية وعلاجات، إضافة إلى مستلزمات طبية».

وتابع: «للأسف لا أستطيع تدبير مبلغ 23 ألفاً 574 درهماً، وليست لدي بطاقة تأمين صحي لتغطية التكاليف، وكنت أتلقى مساعدة مالية من أحد الأصدقاء وفاعلي الخير من أجل العلاج في السابق». وأضاف أنه هو المعيل الوحيد لأسرته التي تتكوّن من ثلاثة أفراد، ويعمل بإحدى الجهات الخاصة براتب 1200 درهم، يدفع منه للإيجار، وبقية راتبه يذهب إلى متطلبات الحياة اليومية.