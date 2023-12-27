معرض «غيث 4» ينطلق غداً دعماً للأسر المتعففة

ينطلق معرض «غيث 4» الخيري المخصص للأسر المتعفّفة وذوي الدخل المحدود غداً في مدينة الذيد بالشارقة، ويهدف إلى تعزيز برامج المشاركات المجتمعية، وحث الأفراد على المشاركة بإيجابية في المبادرات والأعمال الخيرية والإنسانية.

كما يهدف المعرض الذي تنظمه جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة من 28 حتى 30 من ديسمبر الجاري، في مدينة الذيد، إلى نشر ثقافة التكاتف بين أواصر المجتمع، والتشجيع على العطاء، وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة على حاجتهم لتستفيد بها شريحة كبيرة من المعوزين.

وقال مدير إدارة الجمعية في الذيد محمد بن هويدن الكتبي، إن معرض «غيث» يقام للعام الرابع على التوالي، بدعم من المتبرعين والتجار وأهالي مدينة الذيد والمناطق المجاورة الذين أبدوا ترحيباً كبيراً وبادروا إلى توفير المواد المعروضة من الملابس والمستلزمات المنزلية ولعب الأطفال والمواد الغذائية.

وأوضح أن المعرض سيتضمن جملة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتنوعة، داعياً أفراد المجتمع إلى دعم هذه المبادرة.

ولفت إلى أن المعرض حقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية أهدافه، وعكس ذلك أعداد الزوار للمعرض، وقد كان المعرض وسيلة للأسر المتعففة في اقتناء احتياجاتها بأسعار مخفضة، وتم إدخال عوائد المعرض في دعم برامج المساعدات مثل شراء الأجهزة المنزلية والأثاث للأسر المستحقة للمساعدات المقطوعة.

• الحدث يعزز المشاركة بإيجابية في المبادرات والأعمال الخيرية والإنسانية.