مبادرة إماراتية - مصرية لإنقاذ حياة الأطفال المصابين في غزة

تعاونت «برجيل القابضة»، وشركة «ريسبونس بلس القابضة» (آر بي إم)، بدعم من مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية، لتقديم الرعاية الطبية الطارئة والمعقدة للمصابين بجروح خطيرة والمنقولين من غزة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وستبدأ على إثره «آر بي إم» بإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بسعة تصل إلى أكثر من 60 سريراً لتقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجراءات السيطرة على الأضرار، والعلاجات النهائية للمرضى من الأطفال.

وستقوم «برجيل القابضة» وشركة «آر بي إم» بتسهيل نقل الأطفال وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى رعاية ثانوية وثالثية إلى المستشفيات في القاهرة وأبوظبي، ما يضمن حصولهم على أعلى مستوى من الرعاية، وسيتم نقل الحالات المتقدمة إلى القاهرة وما حولها، في حين سيتم إدخال الحالات المعقدة وجراحات العظام ووحدة العناية المركزة للأطفال ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، والحالات الجراحية، والجراحات التجميلية والترميمية التي تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، وهي أكبر مستشفى خاص للرعاية الرباعية في الإمارات تحت مظلة «برجيل القابضة» بسعة 400 سرير، إضافة إلى ذلك سيتم تقديم خدمات استشارية للأطفال وأسرهم لدعم صحتهم العقلية خلال هذه الفترة الصعبة.

وقد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة متخصصة تضم خبراء طبيين لقيادة المشروع وتسريعه، وتعاونت شركة «برجيل القابضة»، إحدى أكبر شركات تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة «آر بي إم»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات، بنجاح مع العديد من الحكومات لتنفيذ مهمات إجلاء ومهام طبية منقذة للحياة في اليمن وتركيا وسورية، وتقديم الدعم الطارئ لضحايا الأزمات، وباعتباره المزود الرائد للرعاية الصحية الخاصة في مصر، يتمتع قسم الأطفال في مستشفى «كليوباترا» بخبرة كبيرة في توفير الرعاية الفورية للأطفال، في حين أن مدينة برجيل الطبية مجهزة بالكامل بتخصصات فرعية متخصصة في طب الأطفال، قادرة على معالجة الإصابات الشديدة وتسهيل التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل. وعلق المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة «آر بي إم»، الدكتور شمشير فاياليل، قائلاً: «جاء تعاوننا مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لالتزامنا المشترك بخدمة المجتمعات المحتاجة».

ووقعت شركة «برجيل القابضة» و«آر بي إم» مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات «كليوباترا»، السبت في القاهرة، تم فيها إبرام اتفاقية التعاون رسمياً.