«بيت الخير» تتعاون مع مستشفى «التداوي» لعلاج المرضى المحتاجين

وقعت جمعية بيت الخير ومستشفى التداوي في دبي مذكرة تعاون، تهدف إلى فحص وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية، وتقديم أفضل رعاية طبية لها.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من مجموعة التداوي الطبية لمقر جمعية بيت الخير في دبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان حاجي ناصر، إن المستشفى بموجب الاتفاقية سيستقبل المرضى المحولين من جمعية «بيت الخير» وإخضاعهم للفحص الطبي في مختلف التخصصات، ومن ثم إعداد تقارير تفصيلية حول حالة المريض وما يستحقه من برامج علاجية، والتأكد من وجود علاجه داخل الدولة.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجمعية، والثقة في الكادر الطبي بالمستشفى، لتشخيص الحالات المرضية، وتقديم العلاج بكلفة مخفضة، كما تأتي تفعيلاً لاستراتيجية المستشفى في دعم الجمعيات الخيرية، من خلال تقديم باقات مخفضة من الخدمات الطبية.

وقال مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، إن الشراكة مع مستشفى التداوي تأتي من منطلق الثقة الكبيرة في كادره الطبي، والحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى المسجلين في الجمعية، والتأكد من تلقيهم العلاج المناسب بتكاليف مخفضة وميسرة.

وأكد العوضي أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني في الدولة، لأن صحة الإنسان وسلامته تأتي ضمن أولويات وركائز التنمية الشاملة وهو الأمر الذي تحرص عليه «بيت الخير» في إطار التزامها برؤية الدولة وتوجيهات قيادتها.

وكانت الجمعية والمستشفى قد وقعا أخيراً مذكرة تفاهم يقدم المستشفى بموجبها خدمات الرعاية الصحية للحالات التي تحولها «بيت الخير» بمقر المستشفى والأقسام التابعة له وفق شروط محددة، إضافة إلى تقديم خصومات خاصة على الخدمات الطبية للمرضى المعسرين المحولين عن طريق الجمعية كما يعتزم الطرفان التنسيق لتنظيم فعاليات صحية متنوعة.