وقّعت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع جمعية دار البر، لدعم علاج المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية، من خلال تغطية نفقاتهم العلاجية في مستشفى تداوي، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة تداوي لتعزيز العمل الخيري والإنساني، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، تسهم في تسهيل وصول المرضى من الفئات الأكثر احتياجاً إلى الخدمات العلاجية، وتوفير الرعاية الصحية لهم، بما يعكس التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأسرهم.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر عبدالله على بن زايد الفلاسي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي مروان إبراهيم آل ناصر.

وأكد عبدالله الفلاسي أهمية الاتفاقية في تعزيز جهود الجمعية الرامية إلى مساندة المرضى المحتاجين، وتوفير الدعم اللازم لهم للحصول على الخدمات العلاجية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الصحية يشكل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية وتعظيم أثرها.

وقال: "تولي جمعية دار البر اهتماماً كبيراً بدعم الحالات المرضية التي تواجه صعوبات مالية تحول دون حصولها على العلاج، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في مد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وتمثل هذه الاتفاقية مع مجموعة تداوي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية والقطاع الصحي، وتوحيد الجهود لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم، ومنحهم فرصة الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها".

من جانبه، قال مروان إبراهيم آل ناصر إن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج المجموعة في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية لتوفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين.

وقال: "نؤمن في مجموعة تداوي بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية، بل تمتد إلى مساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون حصولهم على العلاج اللازم. ومن هذا المنطلق، نحرص على توسيع شراكاتنا مع المؤسسات الخيرية والإنسانية، بما يتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتقديم الدعم الذي يسهم في تخفيف معاناتهم وتحسين جودة حياتهم".

وأضاف مروان إبراهيم آل ناصر: "تجسّد شراكتنا مع جمعية دار البر التزامنا بمواصلة المبادرات التي تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتنا، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل الجهود بين القطاع الصحي والمؤسسات الخيرية في ترسيخ قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات".

وتعكس الاتفاقية أهمية الشراكات المجتمعية في مواجهة التحديات التي قد تحول دون حصول بعض المرضى على الرعاية الصحية، من خلال الجمع بين الخبرات والإمكانات الطبية للمؤسسات الصحية والدور الإنساني للجمعيات الخيرية، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم الصحي وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.