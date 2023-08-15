«دار البر» تطلق حملتها السنوية لدعم التعليم

أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملتها السنوية لدعم التعليم في الدولة وخارجها، تحت عنوان «عطاؤكم.. نور للأجيال» للوقوف إلى جانب الطلبة من أبناء الأسر محدودة الدخل في الدولة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى دعم المحتاجين والمتعثرين في سداد رسومهم الدراسية، وتوفير متطلبات الدراسة.

وأكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للجمعية، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الحملة تشتمل على أربعة مشروعات ومبادرات، هي توفير الحقائب المدرسية بقيمة 150 درهماً للإسهام الواحد، والزي المدرسي بقيمة 300 درهم للإسهام الواحد، والإسهام في كفالة طالب جامعي بقيمة 2500 درهم للحالة الواحدة، وتسديد رسوم الدراسة المستحقة على الطلبة غير القادرين مالياً، بإسهام يبدأ من 100 درهم، كما تسعى الحملة إلى جمع تبرعات لبناء فصول دراسية خارج الدولة، خصوصاً في الدول الأكثر حاجة إلى مثل هذه المشروعات.

قنوات التبرع والدعم

اعتمدت «دار البر» قنوات خاصة للتبرع لحملة دعم التعليم، تشمل حسابين بنكيين هما 006520500335006 لدى بنك دبي الإسلامي، و13438834 في مصرف أبوظبي الإسلامي، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي التابع للجمعية، وعبر مراكز خدمة المتعاملين في دبي وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة.

كما يمكن الإسهام عبر الروابط الذكية أو الاتصال على الرقم المجاني 80079.

وناشدت الجمعية مؤسسات القطاعين الخاص والعام ورجال الأعمال وأهل الخير والإحسان، المبادرة لدعم الحملة والإسهام في إنجاحها.