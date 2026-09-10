بعثة «تمكين قادة المستقبل» تخوض تجربة إنسانية ميدانية في المستشفى الإماراتي العائم

شاركت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في عدد من الأنشطة الإنسانية والمجتمعية بالمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن برنامجها الميداني في إطار جهود عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وزار طلبة البعثة عدداً من أقسام المستشفى، واطلعوا على طبيعة العمل والخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين الفلسطينيين، وتعرفوا عن قرب إلى جهود الكوادر الطبية والإدارية في تقديم الرعاية اللازمة لهم، وشارك طلبة البعثة في افتتاح مكتبة جديدة بالمستشفى، توفر للمرضى مساحة للقراءة خلال فترة تلقي العلاج، كما شاركوا في تكريم الفائزين بمسابقة تحفيظ القرآن الكريم، ضمن الأنشطة والمبادرات التي تُعزّز الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستفيدين من خدمات المستشفى، ووزع طلبة البعثة الهدايا والوجبات الغذائية على المرضى، بما جسّد قِيَم العطاء والتكافل، وأتاح لهم فرصة التفاعل المباشر مع المرضى، والإسهام في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج تمكين قادة المستقبل، الهادف إلى إكساب المشاركين خبرات ميدانية، وتعزيز قِيَم العمل الإنساني والتطوعي والمسؤولية المجتمعية لديهم، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع عن قرب على نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني، والتعرّف إلى الجهود الطبية والإغاثية التي تبذلها الدولة دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

. طلبة «البعثة» شاركوا في تكريم الفائزين بمسابقة تحفيظ القرآن الكريم.