«دار البر» تتكفل بعلاج 405 مرضى خلال النصف الأول

تكفلت جمعية دار البر بنفقات علاج 405 مرضى، من شريحة ذوي الدخل المحدود، من جنسيات مختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بكلفة وصلت إلى 12 مليوناً و 162 ألفاً و420 درهماً.

وأفاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، بأن هذا العدد من الحالات المرضية، المُصاب أصحابها بأمراض مختلفة، استفاد من الدعم الإنساني الطبي للجمعية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، في ظل مُساهمات ودعم المُحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، من الأفراد ورجال الأعمال والميسورين، والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام.

وبيّن المهيري أن إدارة الزكاة والخدمة الاجتماعية في «دار البر»، وغيرها من إدارات الجمعية، تُطبق منظومة وآليات متكاملة، وعمليات استقصاء دقيقة وشاملة، ميدانياً ومكتبياً، حول مدى استحقاق أصحاب الحالات المرضية للمساعدات المادية الصحية، وتحمُّل تكاليف العلاج عنهم، مع استيفاء صاحب طلب المساعدة الصحية لكل المُستندات والوثائق الشخصية، والأوراق الرسمية، التي تُثبت حالته الصحية والمادية، في ظل عجزه عن دفع تكاليف العلاج، بهدف التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد أن البرامج العلاجية والمساعدات الطبية تحظى باهتمام كبير من قبل الجمعية، كما أن «دار البر» تحرص كل الحرص على التقيد بسياسة الدولة وترجمة رؤية وتوجيهات القيادة، في جميع مشروعاتها الخيرية ومبادراتها الإنسانية، مع التزامها بتطبيق سياسة الحوكمة والشفافية، وبأقصى معايير الدقة في مختلف عملياتها، لضمان حصول المحتاجين المستحقين على المساعدات إجمالاً، وتعزيز التنمية المجتمعية والاستدامة داخل الدولة. وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في الجمعية، يوسف اليتيم، إن «دار البر» تفتح قنوات إلكترونية وتقليدية عدة، للتبرع لـ«المرضى المحتاجين» وغيرهم، تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للجمعية، ومندوبي الجمعية في المراكز التجارية، ومراكز خدمة المتعاملين في دبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وعبر البرامج الإذاعية الأسبوعية.

وأكد أن «دار البر» تسعى للتسهيل على عملائها من المحسنين والداعمين والمتبرعين وأهل الخير، والمستفيدين من حزمة خدماتها المتنوعة والمتكاملة، مؤكداً أن الجمعية تقدم الأولوية لدعم الحالات المرضية الإنسانية، غير القادرة على سداد تكاليف علاجها.