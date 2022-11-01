«أصدقاء مرضى السرطان» تدعم 169 مريضاً خلال 8 أشهر

أفادت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بأنها قدمت الدعم لـ169 مريضاً بالسرطان حتى شهر أغسطس الماضي في مجالات عمليات زرع النخاع، وجلسات العلاج الكيماوي، والأدوية المخصصة لعلاج السرطان ومصروفات أخرى للعناية بالصحة العامة للمرضى، وعمليات جراحية، وجلسات علاج إشعاعي، والفحوص وأشعة مقطعية، وأطراف صناعية.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة سوسن جعفر، أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية ومبادراتها بلغ 6036 شخصاً، مشيرة إلى أن الجمعية تواصل جهودها التي تتركز في تقديم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى السرطان وعائلاتهم، إدراكاً لأهمية الدعم المعنوي ودوره في تعزيز الروح الإيجابية والأمل في نفوس المرضى لمساعدتهم على مواجهة السرطان والتغلب عليه.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية شخّصت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس 12 إصابة بالسرطان بين الأطفال، بمعدل إصابة ونصف في الشهر الواحد.

وتابعت أن سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً وانتشاراً في دولة الإمارات، حيث يشكّل خُمس حالات السرطان في الدولة بحسب ما أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، لافتة إلى أن أعلى خمسة أنواع من السرطان سببت الوفاة بين الإناث بالترتيب سرطان الثدي، والكبد، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم، والمعدة، بينما أعلى خمسة أنواع من السرطان سببت الوفاة بين الذكور سرطان الكبد، والرئة، والقولون والمستقيم، الدم، والمعدة على التوالي.

وأكدت، أنه وفقاً للحالات التي شخصتها الجمعية منذ بداية العام؛ فإن أكثر أنواع السرطانات شيوعاً سرطان الثدي بواقع 89 حالة، ثم 14 حالة ابيضاض الدم النقوي المزمن، وتسع حالات لكلِّ من سرطان الغدة الدرقية، وابيضاض الدم الليمفاوي الحاد للخلايا البائية، وثماني حالات لكلِّ من سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الكلية، وسبع حالات لكلِّ من سرطان المستقيم، وسرطان المبيض، وثلاث حالات لسرطان الرئة، وحالتا مايلوما متعددة.

وتابعت أن الجمعية قدمت الدعم لحالة واحدة من الإصابات بسرطان عنق الرحم، والقولون، وورم الخلايا غير الجرثومية، والدم، والأوعية الصفراوية، والغدد الليمفاوية، والمثانة، والظهارة البولية، والورم البطاني العصبي الكشمي، والمريء، وساركوما الأنسجة الرخوة، والبروستات.