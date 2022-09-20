شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تنفذان «بصمة خير»

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «بصمة خير» بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين وتضمنت توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية بمشاركة دورية السعادة والشركاء من مؤسسات القطاع الخاص.

وأفاد مدير إدارة مرور العين التابعة لمديرية المرور والدوريات، العقيد مطر عبدالله المهيري، بأن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين مع الشركاء بمدينة العين بما يسهم في تحقيق أهداف العمل الخيري والإنساني وبث السعادة والطمأنينة في المجتمع.

وثمن مدير فرع الهلال الأحمر بالعين، الدكتور أحمد عبيد الظاهري جهود شرطة أبوظبي الإنسانية.