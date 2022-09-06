«أصدقاء مرضى السرطان» تدعم 118 مريضاً في النصف الأول

أفادت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، بأن حملة (أنا أستحق الحياة) لجمع زكاة المال لعبت دوراً في تقديم الدعم المالي والمعنوي لعدد من المرضى، لافتة إلى أن حملة هذا العام أسهمت في إنفاق 1.15 مليون درهم لدعم 118 مريضاً وأفراد عائلاتهم من النساء والأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، سوسن جعفر، أن الالتزام الكامل والتفاعل المستمر للأفراد والمؤسسات في الدولة وخارجها، يعزز من جهود الجمعية ويجعلها قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في حياة المرضى وعائلاتهم.

وقالت: «في كل عام، تساعد المؤسسات الخيرية ذات النفع العام في إنقاذ حياة المرضى وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تكافح المرض وتحمي الأطفال، وتمنح الأمل لآلاف الأشخاص، وهذا ما يبرز أهمية العمل الخيري، حيث إنه يساعد في خدمة المجتمع».

وأضافت أن الجمعية نظمت 21 فعالية، و14 نشاطاً تفاعلياً، و11 حدثاً مجتمعياً، العام الجاري، بهدف إشراك أفراد المجتمع، استفاد منها 528 طفلاً وعائلاتهم، لافتة إلى أن العيادة الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وأكثرها تطوراً، تجولت في جميع أرجاء الدولة، وقدمت 286 فحص ماموغرام في 33 وجهة مختلفة.