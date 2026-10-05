«الظفرة لطب الأسرة» يحصل على اعتماد جمعية القلب الأميركية لرعاية ارتفاع ضغط الدم

حصل مركز الظفرة لطب الأسرة التابع لشركة «صحة» بأبوظبي، على اعتماد مركز رعاية ارتفاع ضغط الدم من جمعية القلب الأميركية (AHA)، لينضم إلى المراكز الحاصلة على هذا الاعتماد خارج الولايات المتحدة. ويعكس الاعتماد النهج المنظم والقائم على الأدلة الذي يتبعه المركز في رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم وإدارة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب تركيزه على الوقاية والكشف المبكر وتثقيف المرضى ودعم الإدارة طويلة الأمد لارتفاع ضغط الدم في منطقة الظفرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفيات الظفرة - «صحة»، حمد خميس المنصوري، أن حصول مركز الظفرة لطب الأسرة - «صحة» على اعتماد جمعية القلب الأميركية لرعاية ارتفاع ضغط الدم يعكس التزام المركز بتقديم رعاية عالية الجودة قائمة على الأدلة، وتعزيز وصول أفراد المجتمع إلى خدمات رعاية الأمراض المزمنة بالقرب من أماكن سكنهم. وأوضحت الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفيات الظفرة - «صحة»، الدكتورة مريم راشد المحيربي، أن الاعتماد جاء نتيجة جهود الفرق الإكلينيكية والتشغيلية، خلال الأشهر الماضية، لتعزيز مسارات التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، ومواءمة الممارسات مع معايير دولية معترف بها، ودعم التحسين المستمر لنتائج الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن الاعتماد يمثل محطة مهمة للمركز وللمجتمع الذي يخدمه.