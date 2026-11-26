دبي - الإمارات اليوم

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفداً من مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية بمملكة البحرين، في زيارة هدفت إلى تبادل الخبرات في العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية، وبحث فرص تطوير الخدمات المقدّمة للمستفيدين ومرتادي المساجد، بما يستجيب لاحتياجات المجتمع ويعزّز جودة الحياة.

وتضمّن برنامج الزيارة لقاءً مع مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، بحضور المديرين التنفيذيين، وعرضاً لأبرز ممارسات الدائرة في العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية، وأتاح اللقاء للجانبين مناقشة سبل الاستفادة من التجارب المؤسسية في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز دور المسجد في خدمة الأحياء السكنية.

وترأس الوفد البحريني مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية، أحمد خليل إبراهيم خيري.

ورحّب مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، بوفد الإدارة العامة للشؤون السنية بمملكة البحرين، مثمّناً حرص الجانبين على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات الخليجية النظيرة، وقال: «القيمة التي نسعى إليها من هذا التعاون هي أن تنعكس الخبرات المتبادلة على حياة الناس، من خلال توجيه الدعم الخيري إلى الاحتياجات ذات الأولوية، وتيسير وصوله إلى مستحقيه، ورفع جاهزية المساجد ومرافقها لخدمة المصلّين وأهالي الأحياء».