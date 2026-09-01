26.2 ألف درهم متأخرات دراسية على بنات «أم لورا»

تواجه (أم لورا) ظروفاً مالية صعبة، بسبب تدني مستوى دخل الأسرة، إذ يبلغ دخل الزوج، الذي يعمل في مؤسسة خاصة، 4000 درهم شهرياً، يسدد منه أقساط إيجار المسكن.

ونتيجة لهذه الأوضاع، تراكمت متأخرات الرسوم الدراسية على بناتها الثلاث (لورا) و(غسق) و(رندا)، بعدما عجز الأب عن سداد 26 ألفاً و283 درهماً عن العام الدراسي الماضي، ما هدد استمرارهن على مقاعد الدراسة.

وناشدت (أم لورا) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على سداد المبلغ المطلوب.

وقالت (أم لورا) لـ«الإمارات اليوم»: «حصل زوجي على فرصة عمل في إحدى المؤسسات الخاصة عام 2015، براتب يلبي احتياجاتنا الأساسية، وعلى الرغم من تزايد الالتزامات، وزيادة المتطلبات الدراسية والمعيشية، فقد بقي دخل زوجي على حاله، ما أدى إلى تراكم الديون علينا، الأمر الذي أثر سلباً في استقرار الأسرة، ومنعنا من سداد الرسوم الدراسية المتأخرة عن بناتنا».

وأضافت أن بناتها يدرسن في مراحل دراسية مختلفة حيث إن «(لورا) في الصف الثامن، و(غسق) في الصف الخامس، و(رندا) في الصف الرابع».

وأكدت أنهن «من الطالبات المتفوقات في صفوفهن، ويدرسن بإحدى المدارس الخاصة في إمارة عجمان».

وتابعت: «تمكنت بناتي من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي، وأظهرت نتائجهن الدراسية تفوقهن وجدّهن واجتهادهن، إلا أن تراكم الرسوم حال دون تسجيلهن لمواصلة تعليمهن للعام الدراسي الجديد، وأخشى أن يضيع مستقبلهن، ويفقدن عاماً دراسياً كاملاً بسبب ظروفنا المالية الصعبة».

وأضافت أنه ليس من السهل على الأم أن ترى بناتها محرومات من أبسط حقوقهن، وهو التعليم، خصوصاً أنهن متفوقات ومجتهدات، لافتة إلى أن استمرار الأزمة المالية قد يجبرهن على البقاء في المنزل.

وشرحت أن زوجها يعمل في إحدى الجهات الخاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 4000 درهم، وهو المعيل الوحيد للأسرة، فيما يسدد 20 ألف درهم سنوياً لإيجار المسكن، وما يتبقى من راتبه بالكاد يغطي متطلبات الحياة اليومية.

وقالت: «طرقنا أبواب جمعيات خيرية عدة، أملاً في الحصول على مساعدة لسداد الرسوم الدراسية، لكننا لم نتمكن من توفير المبلغ المطلوب».

وناشدت (أم لورا) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على سداد المتأخرات الدراسية عن بناتها، حتى يتمكنّ من العودة إلى مقاعد الدراسة ومواصلة تعليمهن.