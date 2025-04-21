«الإمارات لأمراض القلب الخلقية» تعقد شراكات لفحص طلاب المدارس مجاناً حتى 2030       

وقّعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية اتفاقية مع مستشفيات «أستر» الطبية، لتقديم خدمات طبية مجانية لأفراد المجتمع، خصوصاً الطلاب، من خلال مشروع الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية «وقاية وحماية»، التي تتبناها الجمعية، وتتضمن عقد شراكات مع عدد من الجهات الطبية المتخصصة.

ونصت الاتفاقية على مشاركة أطباء من مستشفيات «أستر» في تنفيذ الحملة وتزويد الجمعية بالأجهزة والوحدات الطبية المتنقلة اللازمة لفحص طلاب المدارس في كل إمارات الدولة، خلال فترة الحملة الممتدة حتى عام 2030.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، حورية المري: «تستهدف الحملة إجراء الفحوص لأكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، لاكتشاف التشوهات الخلقية في القلب لديهم».

وأضافت: «تعمل الحملة على توعية المجتمع بمخاطر التشوهات الخلقية في القلب وكيفية الوقاية منها، ويستهدف البرنامج التوعوي بالدرجة الأولى أولياء أمور الطلاب والهيئات الإدارية بالمدارس للتعريف بالحملة».

من جهته، أكّد مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمجموعة مستشفيات «أستر» الطبية، جليل بي أي، أن مستشفيات أستر ستشارك بفريق طبي وأجهزة لإجراء الفحوص في المدارس وتنظيم دورة تدريبية للأطباء المشاركين في الحملة.