«الصحة» تطلق الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027، تحت شعار «حصن نفسك..احمِ مجتمعك»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها، ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها.

جاء إطلاق الحملة، التي تستمر حتى شهر مارس 2027، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة في دبي، أمس، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الموسم الجديد يعكس تطوراً في فلسفة الحملة، من التوعية بالإنفلونزا إلى بناء وعي أشمل بالوقاية من الأمراض التنفسية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للتوعية ليست في حجم ما تنشره من رسائل، بل تكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى قرار صحي وسلوك يحمي الفرد ومن حوله.

من جانبها، أوصت مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، الدكتورة ندى المرزوقي، بأخذ لقاح الإنفلونزا ابتداءً من عمر ستة أشهر فما فوق وفق الأدلة الصحية المعتمدة، مع أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفي مقدمتها كبار السن، والأطفال، والحوامل، والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، والكوادر الصحية.

وأشارت مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة شمسة ماجد لوتاه، إلى أن الحملة تعكس نهج دولة الإمارات في ترسيخ الوقاية وتعزيز صحة المجتمع، من خلال رفع الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي السلوكيات الصحية والوقائية، لافتةً إلى أن التحصين يشكل ركيزة محورية في منظومة الوقاية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الحماية من الإنفلونزا الموسمية والحد من مضاعفاتها ومخاطر الأمراض التنفسية.