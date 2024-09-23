«الشارقة الخيرية» تطلق مخيمها الطبي الـ 13 في دبا الحصن

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، أول من أمس، في المركز الثقافي بدبا الحصن، المخيم الطبي الـ13 لإجراء الفحوص الطبية المبدئية الموسعة بالمجان للأسر المتعففة من سكان المنطقة الشرقية، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم، وعضو المجلس الوطني الاتحادي محمد حسن الظهوري، وعدد من الشخصيات، وأهالي سكان مدينة دبا الحصن، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والأقسام بالجمعية. ويأتي هذا المخيم امتداداً للمخيمات السابقة التي أطلقتها الجمعية في مختلف مناطق الإمارة، وتأكيداً منها لحرصها على توفير بيئة صحية لسكان المنطقة الشرقية من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من الاطمئنان على سلامتهم.

وقال مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في دبا الحصن، الدكتور علي محمد السلامي: «تم إطلاق المخيم الطبي الـ13 مستهدفاً فحص ما يزيد على 500 حالة من الأسر، متضمناً فحوصاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعيادة متنقلة لفحص الأسنان، وفحصاً للعيون، وفحصاً للضغط والسكري، وفحصاً للأمراض النسائية، إلى جانب توفير الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال، وفحوص الطب العام، والباطنية، والمستحضرات الطبية، بمشاركة أكثر من 20 جهة متعاونة».

وثمّن السلامي الجهود التي تبذلها جميع الجهات المتعاونة مع الجمعية، للارتقاء بالصحة العامة لكل من يقيم تحت سماء الإمارات، لاسيما للفئات ذوي الدخل البسيط، مشيراً إلى أن تلك الفحوص لها أهمية كبيرة في توعية الجمهور بضرورة الانتظام في إجراء الفحوص الطبية، مضيفاً أن الفحوص تُعدُّ وسيلة لاكتشاف أي أعراض لأمراض خطرة محتملة مبكراً، ليتمكن أصحابها من علاجها قبل تحولها من أعراض إلى مرض ينهش أجسادهم، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى جميع المتعاونين من دوائر ومستشفيات ومؤسسات في إنجاح هذه الفعالية، وظهورها بالشكل الذي يليق بها.