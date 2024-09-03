«الشارقة الخيرية» تختتم زيارتها للأردن بتدشين مبادرة «فرحتهم فرحتنا»

أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة رئيس قطاع الموارد والاستثمار، علي محمد الراشدي، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد رحلة عمل نفذ خلالها الوفد عدداً من المهام الإنسانية المتعلقة ببرامج الكفالات ودعم اللاجئين.

وقال علي محمد الراشدي، إن الزيارة تضمنت تفقد الأيتام المكفولين في سجلات الجمعية، وفي هذا الصدد أشار إلى نية الجمعية لرفع تلك الأعداد إلى 5000 مكفول في مختلف محافظات المملكة مع نهاية العام الجاري.

وقام الوفد بتدشين مبادرة «فرحتهم فرحتنا» التي تضمنت عدداً من الفعاليات الترفيهية، وشملت كذلك توزيع 1000 حقيبة مدرسية ضمن مشاريع كفالة طلبة العلم المكفولين، موضحاً أن الحقيبة تتوافر فيها الأدوات المدرسية اللازمة للطالب في يومه الدراسي، حيث تمت عملية توزيع الحقائب وسط بهجة وفرحة عارمة من الطلاب الأيتام المستفيدين من مساعدات المشروع.

وتابع الراشدي أن «الوفد واصل جولته بتفقد أسر اللاجئين السوريين، وقام بصرف مساعدات متعسري الإيجارات السكنية لأكثر من 300 أسرة من اللاجئين السوريين والمتعففين من أهل المملكة، الذين ثقلت عليهم الأعباء المالية وعجزوا عن سداد المستحقات الإيجارية، في ظل الوضع المعيشي المتردي، حيث تستهدف الجمعية من خلال تلك المساعدات تقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عنهم. كما تبادل الوفد الحديث مع أهالي المناطق التي تمت زيارتها وتعرّف إلى نوعية المرافق والمشاريع التي يحتاجون إليها، واختتم الوفد جولته الميدانية بمناقشة ترتيبات واستعدادات تنفيذ حملة شتاء دافئ، التي توفر وسائل التدفئة للمستفيدين خلال فصل الشتاء بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومن المقرر أن تشتمل على الملابس والأغطية الثقيلة، ومؤن العديد من الأصناف الغذائية التي تكفي احتياجات الأسر لفترات طويلة، إلى جانب مواد التدفئة وقسائم شراء المستلزمات الضرورية، بهدف وقايتهم من برد الشتاء القارس»، وتوجّه بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين لهم الدور الكبير في توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها.

• الزيارة تضمنت تفقد الأيتام المكفولين في سجلات الجمعية، وتوزيع 1000 حقيبة مدرسية ضمن مشاريع كفالة طلبة العلم المكفولين.