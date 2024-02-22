«تعاونية الشارقة» تدعم 10 آلاف سلعة رمضانية بـ 35 مليون درهم

خصصت تعاونية الشارقة 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن المبادرات المقدمة من قِبلها لتخفيف العبء عن المستهلكين، بما في ذلك تخفيضات خاصة على منتجات تصل حتى 75%.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إنه بناءً على توجيهات مجلس إدارة التعاونية، بإطلاق حملة «رمضان ويانا» بتخفيف الأعباء الشرائية عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، فقد عمدت التعاونية إلى توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة، وفي متناول الجميع، من خلال أكثر من 50 منفذاً للبيع منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، وعبر المتجر الإلكتروني.

وأوضح الجنيد، أن حملة «رمضان ويانا» لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن عروضاً ترويجية تبدأ بتاريخ 22 فبراير، وتليها العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض تصل لأكثر من 75%، على منتجات استهلاكية أساسية، بالإضافة إلى عروض متنوعة على فترات متعددة من الشهر.

كما طرحت التعاونية ثلاثة أنواع من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام، تراوح أسعارها بين 99 و399 درهماً، وتحوي أصنافاً متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، بنسبة خصومات تبلغ أكثر من 50% تقريباً، وتتضمن منتجات أساسية كالأرز والسكر والطحين والزيوت، والعصائر وغيرها، ويمكن للمتسوق الحصول عليها عن طريق زيارة الفروع، أو عبر التسوق من الموقع الإلكتروني.

وأفاد الرئيس التنفيذي بأن التعاونية عملت، ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان، على توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان توفير احتياجات الأهالي طوال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن السلع سيتم طرحها بالجملة بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن وبأقل الأسعار لأكبر عدد من المتسوقين.

وعن المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان، أوضح الجنيد أن التعاونية بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية متنوعة، بهدف تمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول الشهر الفضيل.