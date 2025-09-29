متبرعان يسددان 39 ألف درهم لعلاج الطفلة «ليان»

سدد متبرعان 39 ألف درهم لعلاج الطفلة (ليان - أردنية - ثلاث سنوات) من ورم حميد في الوجه، يتمثّل في بقعة صبغية داكنة تستمر في النمو مع مرور الوقت، وتؤثر في نشاطها وصحتها ومنظرها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع إلى حساب الطفلة في المستشفى.

وأعرب والد الطفلة (ليان) عن سعادته وشكره العميق للمتبرعَين لوقفتهما معه من أجل إنهاء معاناة ابنته، مشيراً إلى أن التبرع أسعده كثيراً، وأنه ليس بغريب على مجتمع دولة الإمارات في تكاتفه مع الآخرين، خصوصاً المرضى منهم، وهو ما يترجم معاني الأصالة والقيم الإنسانية مع المعوزين.

وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت قصة معاناة الطفلة، وعدم قدرة أسرتها على التكفل بمبلغ العلاج، نظراً إلى الظروف التي تمرّ بها، إذ قال والد الطفلة إن (ليان) أصيبت بالمرض بعد مرور ستة أشهر على ولادتها، وكانت البقعة عبارة عن حبة صغيرة باللون الأحمر في بدايتها، لكنها أخذت تكبر شيئاً فشيئاً إلى أن أصبح لونها أسود داكناً.

وأشار إلى أن «الرقعة ازدادت اتساعاً بمقدار بوصة واحدة شهرياً، الأمر الذي أثر بشكل كبير في وجهها، إذ يبدو مشوهاً، لدرجة أنها تخجل من الظهور أمام أي شخص غريب، ما اضطرنا إلى وضع قناع يغطي هذا الجزء من وجهها حتى تمارس حياتها بشكل طبيعي».

وتابع والد الطفلة: «نقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة لها، وتبين أنها تعاني ورماً حميداً يتسع مع مرور الوقت، ويشوه وجهها، وطلب مني الطبيب إزالته بشكل عاجل عن طريق عملية استئصال، مؤكداً أن تأخير العملية سيجعل إزالته لاحقاً صعبة، لأنه سيصل إلى الفك وأسفل الوجه».

وأشار إلى أن كُلفة العملية تبلغ 39 ألف درهم، ولا تسمح إمكاناته المالية المتواضعة بتدبيره.

وتابع أن التأمين الصحي رفض تغطية علاج الطفلة، لأنها أقل درجة من التأمين الصحي.

وقال: «طلبت المساعدة من جهات خيرية، لكن لم أوفق في الحصول عليها، وشرح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، المكونة من أربعة أطفال وزوجة، وأنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 8000 درهم، يسدد نصفه تقريباً لإيجار المسكن».

