متبرعون يتكفلون بعلاج «عبدالرحمن» بـ 39 ألف درهم

تكفل متبرعون بمساعدة الطفل (عبدالرحمن - يمني - 13 عاماً) على سداد 39 ألف درهم، كُلفة العملية الجراحية التي يحتاج إليها للعلاج من الآثار الناجمة عن تعرّضه لحادث دهس، أثناء قيادته دراجته الهوائية، نتج عنه اختراق قطعة حديد أمعاءه.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وأعرب والد الطفل عن سعادته، وشكره العميق للمتبرعين، مثمناً وقفتهم معه في ظل الظروف التي يمرّ بها.

وقال إن اتصال موظفي «الخط الساخن» به، لإبلاغه بأن أهل الخير تكفلوا بالنفقات العلاجية لحالة ابنه المريض، أشعره بالطمأنينة، وأفرح جميع أفراد الأسرة، مضيفاً: «أشكر كل من ساعد ابني على إجراء العملية، نظراً إلى حاجته الماسة إليها».

وأكد أن «هذا الأمر ليس بغريب على مجتمع الدولة من أفراد أو مؤسسات، فالجميع يعرف مدى تكاتفهم وتعاضدهم مع أبناء مجتمعهم، وهو ما يمثّل ترجمة حية لمبادئ العمل الخيري الإنساني الذي يشكل واحداً من الخطوط الرئيسة في هوية المجتمع الإماراتي».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في الـ12 من الشهر الجاري، قصة معاناة (عبدالرحمن)، الذي تعرّض لحادث دهس في رمضان الماضي، أثناء قيادته دراجته الهوائية، ما أدى إلى دخول قطعة من الحديد في أمعائه.

وأكد تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي أن الطفل يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، نظراً إلى سوء حالته الصحية. ومما ضاعف معاناته عدم قدرة أسرته على التكفل بالنفقات العلاجية له، نظراً إلى ظروفه المالية السيئة التي يمرّ بها.

وكان (أبوعبدالرحمن) ناشد أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على سداد كُلفة العملية لطفله، نظراً إلى وضعه الصحي السيئ.

وقال إن مشكلة ابنه مع الحادث المروري بدأت في منتصف شهر رمضان الماضي، حينما كان يلعب مع أصدقائه في الحديقة القريبة من المسكن، فأثناء مروره بأحد التقاطعات تعرّض لحادث دهس أدى إلى دخول قطعة من حديد الدراجة أسفل البطن، واختراقها جزءاً من أمعائه، وهو ما استدعى نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، ورقد في المستشفى لمدة أسبوع تحت الملاحظة الطبية، لكن الطبيب أكد أنه يحتاج إلى عملية جراحية أخرى، بعد عيد الفطر، نظراً إلى سوء حالته الصحية.

وذكر الأب أن (عبدالرحمن) كان يحتاج إلى مراجعات طبية مستمرة في العيادات المتخصصة، لكن ظروفه المالية الصعبة منعته من تدبير كُلفة العملية، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، البالغ عددهم 10 أفراد، وكلهم في المراحل التعليمية ولا أحد يعمل منهم، كما أنه خسر تجارته بالكامل، ولم يعد قادراً على توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة، فضلاً عن عدم قدرته على سداد الأقساط الإيجارية، وهو ما دفعه إلى الانتقال للعيش عند أحد أقاربه.

وأوضح أن ابنه المريض لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، معرباً عن أمله، بعد إجراء العملية، بأن يعود إلى ممارسة حياته بلا عوائق.

«أبوعبدالرحمن»:

• مبادرات أبناء المجتمع الإماراتي.. ترجمة حية لمبادئ العمل الخيري الإنساني، الذي يشكل واحداً من الخطوط الرئيسة في هويتهم.