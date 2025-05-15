2000 شخص أشهروا إسلامهم في «إسلامية دبي» خلال 3 أشهر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إشهار إسلام أكثر من 2000 شخص من 98 خلفية ثقافية مختلفة حول العالم، إلى جانب استفادة 801 دارس ودارسة من برامجها التعليمية المتنوعة، التي استهدفت مشاركين من 63 ثقافة، في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، ما يعكس التنوّع الكبير في الفئات المستفيدة من خدمات المركز، خلال الربع الأول من عام 2025، ويؤكد مكانة دبي كمنارة عالمية للتواصل الحضاري.

كما قدّم المركز خلال الفترة ذاتها خدمات التعريف بالدين الإسلامي لأكثر من 1090 مستفيداً، إضافة إلى توفير برامج التأهيل والرعاية لـ251 مسلماً جديداً ضمن جهود مستمرة تهدف إلى دعم المسلمين الجدد وتمكينهم من الاندماج والتعلّم في بيئة مرحّبة وآمنة.

وعلى الصعيد التعليمي نظّم المركز 54 دورة معرفية تناولت مبادئ الدين الإسلامي، وتعليم اللغة العربية، وتلاوة وفهم القرآن الكريم، إضافة إلى الدورة التثقيفية «فاستجبنا له»، قدم خلالها 273 درساً بمشاركة فاعلة من مختلف الفئات.

من جانبه، أكد مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، جاسم محمد الخزرجي، أن هذه النتائج تعكس التزام الدائرة برسالتها الحضارية والإنسانية، وترسّخ دور المركز كمظلة معرفية تُعزّز القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات من الانفتاح الثقافي والديني.

وقال الخزرجي: «نحرص على تطوير برامجنا الثقافية والتعليمية بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويخدم بناء مجتمع منفتح فكرياً وثقافياً، يحتضن التنوّع، ويدعم الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات». وأشار إلى أن المركز يواصل جهوده في تقديم بيئة تعليمية آمنة ومرحبة، تسهم في نشر الفهم الصحيح للإسلام، وتعزيز التقارب الإنساني، بما يعكس الوجه المشرق لدبي كمدينة عالمية تتبنّى التلاقي الحضاري والانفتاح الفكري.

. 801 دارس ودارسة استفادوا من البرامج التعليمية المتنوعة التي تقدمها «إسلامية دبي»، والتي استهدفت مشاركين من 63 ثقافة خلال الربع الأول من 2025.