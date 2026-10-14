تمديد التسجيل في مسابقة «راشد بن محمد للقرآن» إلى 23 أكتوبر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تمديد التسجيل في الدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس حتى 23 أكتوبر 2026، استجابة للإقبال المتواصل على المشاركة من المدارس في دبي.

وتُنظَّم المسابقة خلال العام الدراسي 2026–2027، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، وتتيح للمدارس ترشيح طلبتها في مسارات قراءة القرآن الكريم وحفظه، والتجويد والمتون العلمية، وفق ما يتناسب مع مراحلهم الدراسية وقدراتهم، ويُستكمل التسجيل من خلال المدارس المسجلة في المسابقة، عبر الإجراءات والقنوات المعتمدة.

وأكد مسؤول مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، عبدالله أبوبكر باصلعة، أن تمديد التسجيل يعكس الحرص على إتاحة المشاركة أمام مزيد من الطلبة، ومنح المدارس الوقت الكافي لترشيح الطلبة وإعدادهم للمنافسات، مشيراً إلى أن المسابقة تدعم دور المدرسة في تعزيز قراءة القرآن الكريم وحفظه.

وأضاف: «نحرص على أن تكون المسابقة استكمالاً لمسيرة الطلبة مع القرآن الكريم، تتطور خلالها مهاراتهم في قراءة القرآن الكريم وحفظه، ويؤدي تعاون المدرسة والأسرة دوراً أساسياً في تشجيع الطلبة ومتابعة تقدمهم، وتحويل موهبتهم إلى تعلّم مستمر وأثر ملموس في حياتهم».

وتواصل المسابقة في دورتها الثالثة جهودها لتعزيز ارتباط الطلبة بالقرآن الكريم، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الطلبة من خلال منافسات تجمع بين التعلم والتحفيز وتنمية القدرات، ودعت الجائزة المدارس إلى الاستفادة من فترة التمديد واستكمال ترشيحات طلبتها قبل 23 أكتوبر 2026 على أن تُعلن تفاصيل المراحل التالية ومواعيدها عبر القنوات الرسمية للدائرة.