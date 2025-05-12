الطفل «أيهم» يعاني ثقباً في المريء ويحتاج إلى 39 ألف درهم للعلاج

يعاني الطفل (أيهم - خمس سنوات) ثقباً في المريء بسبب ابتلاعه بطارية دائرية صغيرة الحجم، ويحتاج إلى 39 ألف درهم لعلاج الثقب، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولا يستطيع والده تدبير مبلغ العلاج بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمرّ بها.

ويروي والده قصه معاناة طفله لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كان ابني (أيهم)، البالغ من العمر خمس سنوات، يلعب في صالة البيت، فابتلع بطارية دائرية صغيرة الحجم، تسببت له في مشكلات صحية كبيرة بدأت بآلام شديدة في البطن، فنقلته والدته إلى قسم الطوارئ بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت له فحوص وتحاليل طبية وأشعة كشفت أنه أنه يعاني ثقباً في المريء، بسبب ابتلاعه البطارية وقد أجرى له الطبيب المعالج خمس عمليات جراحية للسيطرة على حالته الصحية، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية».

وأضاف: «الطبيب المعالج قال لي إن طفلي يحتاج إلى علاج لمدة ثلاثة أشهر، بعد العمليات الجراحية بكلفة 39 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3750 درهماً، وهو مبلغ متواضع وبالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها المعيشية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمرّ بها، حيث أقف عاجزاً عن تدبير مبلغ علاجه».

ويناشد والد الطفل (أيهم) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة العلاج، في ظل تدهور وضعه الصحي.

. والد الطفل هو المعيل الوحيد لأسرته، ودخله الشهري بالكاد يغطي متطلبات الحياة المعيشية.