نجاح أول عملية لزارعة أذن وسطى نشطة في «كليفلاند أبوظبي»

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من مجموعة M42، بتقديم علاج مبتكر لفقدان السمع في الدولة ، مع إتمام أول عملية لزراعة الأذن الوسطى النشطة، وتم تقديم هذا الإجراء العلاجي الثوري لمريضة تبلغ من العمر 63 عاماً، تعاني فقدان السمع المختلط المعقد والتهابات الأذن المزمنة، بما يتوّج تحولاً نوعياً في علاج هذه الحالة الصحية.

ونظراً إلى تعقّد هذه الحالة، لم تتمكن الجراحات التقليدية من علاجها سابقاً، بما مهد الطريق لتقديم هذا العلاج المبتكر، الذي منحها اليوم حلاً فعالاً غيّر حياتها نحو الأفضل، وأحيا آمال المصابين بحالات مشابهة، وتعد زراعة الأذن الوسطى تدخلاً علاجياً متقدماً يلائم المرضى الذين يعانون التهابات مزمنة في الأذن، ومزيجاً من فقدان السمع التوصيلي وفقدان السمع الحسي العصبي، حيث يكون كل من الأذن الوسطى والداخلية قد تعرضتا للتلف، وبخلاف مساعدات السمع التي تعمل على تضخيم الأصوات عبر الأذن الخارجية، تتجاوز هذه الزرعة الهياكل التالفة في الأذن الوسطى.

وأكد استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور كورت شليمر، كفاءة هذا الإجراء العلاجي، وأضاف: «تقوم هذه الزرعة بعلاج الخلل الذي يعيق انتقال الصوت بين الأذنين الوسطى والداخلية، مقدمة حلاً فعالاً لاستعادة المسار الطبيعي للسمع لتمكين الأصوات من تجاوز المناطق التالفة».