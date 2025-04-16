شرطة أبوظبي تعزز الوعي بسلامة الطلاب

تنفذ شرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار «عودة آمنة للمدارس»، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، تعزيزاً لسلامة الطلاب.

وأكّد النائب لشؤون الدوريات الأمنية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد سيف حمد الزعابي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيداً برعاية ودعم القيادة للتعليم الذي يُعدّ ركناً أساسياً في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، وأوضح أن المبادرة تركز على تعزيز قدرة الطلبة على التأقلم مع أجواء العودة إلى المدارس، وتحفيزهم على الإقبال على التعلم بمرونة ونشاط، وتحقيق التوعية بالسلامة المرورية، متمنياً للطلبة عاماً دراسياً سعيداً يحققون من خلاله النجاح والتميّز وأفضل النتائج العلمية.

وحث السائقين على التركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس، وعند خطوط المشاة، وعلامات الطريق، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث.

كما حث سائقي الحافلات المدرسية على عدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرق، حفاظاً على سلامة طلبة وطالبات المدارس.

وأكّد رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، المقدم الركن سعيد خلف الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري للسائقين ومستخدمي الطريق.

ونفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين مبادرة «عودة آمنة للمدارس» على مسرح مركز البوادي مول التجاري، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، وتضمنت مسابقات تتعلق بالصعود والنزول، والجلوس الآمن في الحافلة المدرسية، وفي فعالية مسابقات حدائق العين، تم تعريف الجمهور بدور دورية السعادة.