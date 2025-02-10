102 عريس في حفل زفاف جماعي بـ «الذيد»

احتفلت مدينة الذيد بزفاف 102 عريس من أبناء الدولة، ضمن العرس الجماعي الـ11، الذي نظمه المجلس البلدي لمدينة الذيد، بالتعاون مع بلدية الذيد، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وعدد من أهالي المنطقة الوسطى، وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري والبلدي في إمارة الشارقة.

وتألقت ساحة الاحتفال بملامح الفرح والمودة، حيث علت الزغاريد وصدحت الأهازيج التراثية، تعبيراً عن الاعتزاز بالعادات والتقاليد الإماراتية التي تعكس قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي، وتزيّنت الأجواء بعروض الفنون الشعبية التي أضفت طابعاً احتفالياً خاصاً على الحدث، فيما توالت التهاني والتبريكات للعرسان الذين امتلأت وجوههم بالسعادة، متطلعين إلى بداية مرحلة جديدة من حياتهم الأسرية وسط دعم مجتمعي يعزّز من استقرارهم وسعادتهم.

ويُعد هذا العرس الجماعي، الذي أقيم أخيراً، تقليداً سنوياً تحرص مدينة الذيد على تنظيمه، انطلاقاً من رؤية المجلس البلدي وبلدية الذيد في تعزيز مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة والمترابطة، التي تُعد نواة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقوي.

. الاحتفالية تعبّر عن الاعتزاز بالعادات والتقاليد الإماراتية التي تعكس قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي.. وتزيّنت أجواء العرس الجماعي بعروض الفنون الشعبية.